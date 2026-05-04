2026年5月4日（月）に、バンダイからちいかわの新作食玩「ちいかわ 刺繍缶バッジビスケット2」が発売されました！（写真）「ちいかわ刺繍缶バッジビスケット2」開封レビュー7種類♪実際に購入したちいかわガチ勢の筆者が、何が出たのか、缶バッジのデザインやサイズ感、ビスケットの種類などについて徹底レビューします♪完売必至！「ちいかわ刺繍缶バッジビスケット2」を徹底レビューパッケージは2種類展開。どちらもかわいい〜！