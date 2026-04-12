チョコレート専門店「Minimal」から、母の日にぴったりの特別なガトーショコラが登場♡バレンタインで即完売した人気商品が、希少苺“女峰”を贅沢に使用し、さらに魅力を増して再登場します。芳醇な香りと果実味、チョコレートのコクが重なり合う贅沢な味わいは、特別な日のティータイムにぴったり。大切な人へ感謝を伝えるギフトとしても注目の一品です。 希少苺“女峰”の贅沢仕立て 価格：3,