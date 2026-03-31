新生活にも使える！「ガーナ」で伝える“言葉にできない気持ち”

「ありがとう」「ごめんね」「おめでとう」――。本当は伝えたいのに、ちょっと照れくさくて言えない気持ちってありますよね。そんな想いをそっと届けてくれるのが、ロッテの「ガーナチョコレート」。“チョコは、言葉の代用品。”というコンセプトのもと、チョコに気持ちをのせて伝える新しいコミュニケーションが注目されています。

気持ちを届ける新しいカタチ「チョコは、言葉の代用品。」

ガーナチョコレートが提案するのは、“チョコを通じて想いを伝える”というシンプルで温かいコミュニケーション。

日常の中でつい後回しにしてしまいがちな感謝や愛情も、チョコレートにのせれば自然と伝えられる――そんな価値が込められています。

家族や友人、パートナーとの何気ない瞬間を、ちょっと特別にしてくれるアイデアです。

これまでにも、学生生活最後のお弁当をきっかけに感謝を伝える『#ラス弁返しガーナ』や、「勤労感謝の日」にあわせた『はじめてのお給料はチョコレート。』などさまざまな取り組みを提案してきました。

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パッケージに想いを書く「箱言葉」という楽しみ方

ガーナの板チョコには、裏面にメッセージを書けるスペースがあり、そこに自分の言葉を添えることができるのをご存じですか？

例えば、

・いつもありがとう

・これからもよろしくね

・HAPPY BIRTHDAY！

そんな一言を書くだけで、ぐっと気持ちが伝わる“世界にひとつのギフト”に。

新生活にも使える！きっかけづくりに

この春、新しい環境での生活がスタートする方にもおすすめ！

「よろしくお願いします」の思いを込めて、「ガーナ」を手渡してみれば、コミュニケーションのきっかけになるかもしれません。

普段はなかなか言えない言葉も、チョコに託せば自然と伝えられる。ガーナは、そんな“きっかけ”をつくってくれる存在です。

日常の中の小さな想いを、ほんのひと手間で特別なメッセージに変えてくれる「ガーナ」。大切な人との関係を、甘くあたたかくつないでくれる存在として、これからも注目したいです。