適当な人事の所業が明るみに！【漫画】本編を読む／人事が退職に追い込んだ“クソ”な方法とは？アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)が当時の実体験をベースに描いた漫画『女社会の知られざる闇。』が話題だ。接客業をしていた当時に実際に体験した事象を取り扱っており、店舗名や人物は身バレしないようにアレンジしているものの事実をベースに描いている。非常識極まりないスタッフを人事が採用したところ