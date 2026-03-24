きょう24日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10※関西ローカル）は、珠玉のおかわりシーン10本をランキング形式で発表する。【動画】『相席食堂』「大悟が選ぶおかわり賞ランキングベスト102024年上半期編」予告編『相席食堂』は、芸能人が日本全国の町を訪れ、地元の人とふれあう行き当たりばったりの“相席旅”に、スタジオの千鳥がツッコミまくる旅バラエティー番組。番組のエンディングでは大悟が「もう一度見た