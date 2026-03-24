千鳥の『相席食堂』「もう一度見たい！」伝説シーン大放出 おかわり賞ランキングベスト10「2024年上半期編」放送
きょう24日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）は、珠玉のおかわりシーン10本をランキング形式で発表する。
【動画】『相席食堂』「大悟が選ぶおかわり賞ランキングベスト10 2024年上半期編」予告編
『相席食堂』は、芸能人が日本全国の町を訪れ、地元の人とふれあう行き当たりばったりの“相席旅”に、スタジオの千鳥がツッコミまくる旅バラエティー番組。
番組のエンディングでは大悟が「もう一度見たい！」とリクエストする“おかわり賞”を発表しているが、それはまさに『相席食堂』の真髄ともいえるシーン。そこで今回は、「大悟が選ぶおかわり賞ランキングベスト10 2024年上半期編」と題して、2024年1月から6月を振り返る。
辰年にちなんで名前に“龍”の文字をもつ原田龍二とゴールデンボンバー・鬼龍院翔が登場した「開運ドラゴン相席」や、女芸人ナンバーワン決定戦『THE W2023』で優勝した紅しょうがの「男を漁るご褒美相席」、芸能活動自粛期間を経て、帰って来たFUJIWARA・藤本敏史が禊旅に出た「禊相席」、21年間組んだ漫才コンビ「プラス・マイナス」を解消し、ピン芸人として再出発した正念場の兼光タカシを応援した「がんばれ兼光！相席」など、伝説シーンを一挙大放出する。
【動画】『相席食堂』「大悟が選ぶおかわり賞ランキングベスト10 2024年上半期編」予告編
『相席食堂』は、芸能人が日本全国の町を訪れ、地元の人とふれあう行き当たりばったりの“相席旅”に、スタジオの千鳥がツッコミまくる旅バラエティー番組。
番組のエンディングでは大悟が「もう一度見たい！」とリクエストする“おかわり賞”を発表しているが、それはまさに『相席食堂』の真髄ともいえるシーン。そこで今回は、「大悟が選ぶおかわり賞ランキングベスト10 2024年上半期編」と題して、2024年1月から6月を振り返る。