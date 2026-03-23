俳優・歌手の小泉今日子が22日放送の『ボクらの時代』（毎週日曜前7：00）に出演。自身の人柄を表すエピソードを明かし、共演者を驚かせた。【写真】「キョンキョン！可愛い」「かわらない美しさ」還暦を迎えた小泉今日子との記念ショット披露の浅田美代子この日は俳優の飯島直子、タレントのYOUとともに出演。長年の親交があるからこそのトークを展開した。YOUは小泉の性格について、「この人は何か話を聞いていたら、幼い