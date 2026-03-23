今年の春の彼岸も3月23日が最終日だが、そんな中で、やらかし芸能人たちの“復帰”が相次いだ。19日には米倉涼子（50）と田中圭（41）が「劇場版ドクターX FINAL」の地上波初放送でテレビに“復帰”。米倉は昨年の薬物疑惑を、田中は永野芽郁（26）との不倫疑惑を乗り越えて復活となった。【もっと読む】松本人志には可能な「全国放送での小出し」ができない！ コンビでの冠番組がない渡部建の悲哀翌20日には、その永野が8カ月