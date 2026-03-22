なぜ“おパンティー”を忘れる!?インフォメーションに届けるわけにもいかず…店員はどうしたのか？【漫画】本編を読むゆき蔵(@yuki_zo_08)さんの漫画『アパレル店員の最低最悪、でも最高の1日。』は、接客業の現場で起きるリアルなトラブルを鋭く描いた作品だ。フォロワーの体験談をベースに再構成された本作は、平穏な日常が一瞬で「最低最悪」に変わる、避けようのない災難の連続を描いている。■試着室に残された衝撃の忘れ物と