お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が22日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）にゲスト出演。歌手で妻の森山奈歩（54）とのフットワークの軽さを絶賛した。妻の奈歩は酒豪として知られる。小木は「俺が寝ているのに電話かかってくるのよ。奥さんから。『小木に合う友達がいるから、今から来なよ』って言われて。俺、寝てるし、明日も早いから。タクシーで20分ぐらいの距離