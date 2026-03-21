LA発ブランドmadhappyとPUMAによるコラボレーション第2弾となるスプリングコレクションが登場。スポーティーなデザインに、ポジティブで柔らかな世界観を掛け合わせた今作は、日常に寄り添うファッションとして注目を集めています。春らしいカラーや素材感を取り入れたアイテムは、コーディネートを軽やかにアップデートしてくれる存在に♡トレンド感と快適さを両立した新作をチェ