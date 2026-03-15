お姉ちゃん何してんの？▶▶この作品を最初から読む大人の知らないネットの闇。子どもの世界は、スマホを手にしたことで変わっていく…。中学2年生のひかりは、念願のスマホを親から与えられて大喜び。その発端は、ひかりが塾の帰り道に、変質者に遭遇したからというものでした。ひかりの母親はスマホの使いすぎに釘をさしつつ、これで娘との連絡も密にとれる、とひと安心。しかし母親の予想に反し、ひかりは学校の友人