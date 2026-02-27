メッツの大砲、フアン・ソト外野手（２７）が大谷翔平投手（３１＝ドジャース）に叩きつけた?挑戦状?が思わぬ波紋を広げている。昨季が移籍１年目だったソトはスロースタートながら変わらぬ強打に加え、４３本塁打、３８盗塁で「４０―４０」まであと一歩まで迫った。そして、大谷が受賞を続けるナ・リーグＭＶＰの奪取に向けて「彼に勝たないといけない」と対抗心を燃やした。現役の選手である以上、常に上を目指すことは当