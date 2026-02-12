建国記念の日の11日、東海3県では祭りやイベントなどが開かれ、多くの人でにぎわいました。ミラノ・コルティナオリンピックでの日本勢の活躍で、スキー場にも"五輪効果"があらわれているようです。 ■「メダル効果」で…スキー場は大にぎわい 建国記念の日の11日、岐阜県郡上市の鷲ヶ岳スキー場は、スキーやスノーボードを楽しむ人々でにぎわいました。鷲ヶ岳スキー場の企