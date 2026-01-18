アンニュイな奥行きをもたらす「やれ感のあるメタリック」装いをドレッシーに格上げするメタリックカラー。味わい深い使いこまれたような風合いが、スタイルに調和しながら趣を感じさせる佇まいに。※（）内の数字はヒールの高さで、単位はcmです（編集部調べ）。ひかえめに輝くマットなゴールドゴールドショートブーツ（6.7）／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）ボウタイブラウス／ルージュ・ヴィフ（アバハウスインターナショ