茨城県牛久市の名物・牛久大仏と満月をおさめた美しすぎる写真が話題を集めている。 【写真】別角度での過去の作品。大仏が満月を摘まんでいるよう 撮影したのは、AdobeLightroomのアンバサダーを務める、カメラマンのYuya.M（@yuyar33）さん。 ブロンズ製立像としてギネス記録にも認定されている高さ120mの仏像がそっと差し出す手には、穏やかに光る満月がそっと寄り添う。写真を横切る電線や足元の木々の影が、より仏像