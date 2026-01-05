【ロンドン＝市川大輔】長期金利が節目の２％を超え、四半世紀ぶりの高水準で推移している。世界最大規模の債券ヘッジファンド、英キャプラ・インベストメント・マネジメントの浅井将雄・共同創業パートナーに話を聞いた。■割高、割安な債券に集中投資――キャプラはどのようなビジネスをしているのか。「２００５年に英国で設立して、０７年に東京にも進出し、ニューヨーク、香港、シンガポールなど世界に８拠点ある。４５０