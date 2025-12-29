日本が来年7月から出国税を3倍に引き上げる。28日、共同通信など日本メディアによると、日本政府は「国際観光旅客税」と呼ばれる出国税を、現在の1000円から来年7月には3000円へ引き上げることを決めた。日本を訪れる外国人と、海外に出国する日本人が出国時に負担することになる。今回の出国税引き上げにより、2026年の関連税収は前年に比べ約2.7倍増の1300億円に達する見通しだ。日本が出国税を導入したのは2019年で、航空券発券