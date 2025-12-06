【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月13日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 DISH//「ごはん」TREASURE「PARADISE -JP Ver.-」「JIKJIN -JP Ver.-」乃紫「1000日間」※アーティスト名五十音順 ■YGエンターテイメント本社に日本のメディアが初潜入 BIGBANGやBLACKPINKらが所属する韓国・ソウルのYGエンターテ