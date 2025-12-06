松下洸平がソウルのYGエンターテイメント本社を訪問！TREASUREと一緒に踊ってみた動画にも挑戦
12月13日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。
■出演アーティスト / 歌唱楽曲
DISH//「ごはん」
TREASURE「PARADISE -JP Ver.-」「JIKJIN -JP Ver.-」
乃紫「1000日間」
※アーティスト名五十音順
■YGエンターテイメント本社に日本のメディアが初潜入
BIGBANGやBLACKPINKらが所属する韓国・ソウルのYGエンターテイメントの本社に日本のメディアが初潜入。YGのボーイズグループTREASUREが、『with MUSIC』のアーティストナビゲーター松下洸平を案内。
ジムや食堂やレッスン場など日本のメディアに今まで明かされなかったYGエンターテイメントのアーティストファーストの設備が明らかになる。
さらに、レッスン場では松下がTREASUREと一緒に踊ってみた動画に挑戦。そして、TREASUREは「PARADISE -JP Ver.-」を日本テレビのスタジオから、「JIKJIN -JP Ver.-」をソウルのYGエンターテイメント本社から届ける。
歌唱アーティストにDISH//と乃紫が登場。DISH//は10月にリリースした最新曲「ごはん」を披露。乃紫は話題の青春ソング「1000日間」を歌唱する。
■番組情報
日本テレビ『with MUSIC』
12/13（土）22:30～23:24
MC：有働由美子
アーティストナビゲーター：松下洸平
