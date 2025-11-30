かみつきペルちゃん1【漫画】本編を読む→噛む犬との友情？週3回も配達に通うのに、全く懐いてくれない犬がいる。ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)の漫画『運び屋ゆきたの漫画な日常』から、飼い主以外には決して懐かない愛犬「ペルちゃん」との、ある夜の不思議なエピソードを紹介する。■「ガブリ！」会うたびに噛みつく塩対応かみつきペルちゃん2かみつきペルちゃん3ゆきたさんが頻繁に配達へ行くお宅の愛犬・ペルちゃん。何