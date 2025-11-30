配達先で「懐かない犬」を夜道で保護！抱っこで送り届けた配達員との「一夜限りの友情」にほっこり【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→噛む犬との友情？
週3回も配達に通うのに、全く懐いてくれない犬がいる。ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)の漫画『運び屋ゆきたの漫画な日常』から、飼い主以外には決して懐かない愛犬「ペルちゃん」との、ある夜の不思議なエピソードを紹介する。
■「ガブリ！」会うたびに噛みつく塩対応
ゆきたさんが頻繁に配達へ行くお宅の愛犬・ペルちゃん。何度通っても懐く気配はなく、ゆきたさんが撫でようとすると「ガブリ」と噛みついてくるのがお約束だ。「触ろうとして、何回か噛まれておりました。噛まれると言っても本当に怪我をするような噛み方はしなくて、そのあたりはペルちゃんも心得ていたのかもしれません」とゆきたさんは振り返る。
ある夜、トラックで走行中のゆきたさんは、道端にペルちゃんが一人でいるのを発見する。「ペルちゃん…！一人で何やってんだっ！」慌てて駆け寄ると、いつもは噛みついてくるペルちゃんが、とても不安そうな顔でおとなしくしていた。そっと首輪を掴んで引き寄せると、暴れることなく抱っこさせてくれたのだ。
そのままペルちゃんを抱えて飼い主の家へ。「宅配便でーす」と言って無事にお届けしたゆきたさん。「ペルちゃんは割とナイーブな子なんだと思います。飼い主さんと一緒のときは気が大きくなるけど、一人は不安だったのだと思います」いつもの強気な姿とは違う、弱々しいペルちゃんに「もう大丈夫だからな」と優しく声をかけた夜だった。
■友情が芽生えた？と思いきや…
あの一件で絆は深まったはず。ゆきたさんは「ペルちゃんと仲良くなれたのかな」と期待して、後日配達に向かった。しかし、声をかけると…まさかの「ガブリ」！「そのあとも何度も配達にお伺いしたのですが、まともに触れたのはあの夜だけでした。でもそこがペルちゃんらしいような気がします」
心を許したのは、あの一夜だけ。読者からは「目頭が熱くなったのにオチで吹き出した」「ツンデレすぎる」と、感動と笑いの声が寄せられている。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。