◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３８節水戸２―０大分（２９日・Ｋｓスタ）水戸が悲願のＪ１昇格を決めた。大分を２―０で下して初優勝を飾り、２０００年のＪ２参入以来、２６年目で初のＪ１昇格を決めた。首位だった長崎は１―１で徳島に引き分け、勝ち点は７０で並んだが、水戸が得失点差「２」上回った。＊＊＊水戸が歴代最長のＪ２在籍となる２６年目で、初のＪ１昇格を決めた。０―０でのハーフタイム突入時は、自