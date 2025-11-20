楽天の中継ぎ右腕・西垣雅矢投手（26）が今年1月に入籍していたことが19日、分かった。お相手は東京都出身の会社員で、2学年上の一般女性。早大2年冬から約5年間の交際のうち、プロ入り後は東京と仙台の遠距離恋愛を乗り越え、今季開幕前に新生活をスタートさせた。西垣はプロ4年目の今季、投球フォームを大きくひねるトルネード気味に変更し、打者を幻惑した。リーグ2位の63試合に登板し、中継ぎながらチームトップタイの7勝1