組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！風合い自体が装飾の一部ともいえる、ふわふわとしたモヘアニット。小物に悩むこともなく「あとは黒ワンピースで」で完結できる、着心地も着方もラクできる1枚。毛足の長いモヘア素材のVネックのゆるカーディガン。見た目通りのやわらかさやあたたかさがありながら、編み方にこだわることで型くずれしにくい、長