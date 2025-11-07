重賞３勝をマークしているサンライズジパングが栗東・前川厩舎に移籍した。１１月７日までに手続きは完了している。「能力のある馬ですし、責任を感じているので頑張ります」と前川調教師は力を込めた。前走のＪＢＣクラシックでは１０着に終わり、チャンピオンヒルズに放牧中。次走は状態を確認し決定する。同馬は栗東・音無厩舎から２３年６月にデビュー。ホープフルＳで３着に入るなど芝でも活躍し、皐月賞（９着）、日本ダ