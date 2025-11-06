ポスティングシステムでのＭＬＢ移籍を希望している西武・今井達也投手（２７）が高評価を得ている。「ＭＬＢ公式サイト」が５日（日本時間６日）、今オフのＦＡ市場の?目玉?となる選手の３０人を特集し、今井は１１位にランキングされた。今季の今井は２４試合の先発で１６３回２／３を投げて１０勝５敗、防御率１・９２の好成績。同サイトでは「ＦＡ市場にまたしても輝かしい経歴を持つ日本のスター選手が加わることになる」