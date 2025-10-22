YouTubeで公開されてからたった4週間（2025年9月末時点）で、400万回以上再生された動画がある（現在は公開終了）。フジテレビ系列のドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』が、大浦きららさん（撮影当時38歳）に密着した回だ（2017年2月放送）。男性として生まれながら性自認は女性のきららさんは、「450万円の借金」を工事現場での日雇いバイト（日給8千円）で返済しつつ、地下アイドルとしても奮闘。生活は困窮しており