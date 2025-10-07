2025年10月1日、パリ・チュイルリー庭園で発表されたディオール 2026年春夏ウィメンズ コレクション。新アーティスティック・ディレクターのジョナサン・アンダーソンが手がける初のプレタポルテ コレクションは、ディオールというメゾンが長年培ってきた伝統に深く共感しながら、それを再解釈し、未来へとつなぐ試みとして披露されました。Courtesy of DIORディオールの“言語”を読み解くジョナサン・アンダーソンは、就任後初の