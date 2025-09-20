£±£·Æü¡¢Ãæ¹ñ£Á£Ó£Å£Á£ÎÇîÍ÷²ñ¤Î¥¿¥Ë¥·¥Ó¡¼¥Õ¥ó´ØÏ¢´ë¶È¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ÇÌø½£¥¿¥Ë¥·¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤òÂÔ¤ÄÍè¾ì¼Ô¡£¡ÊÌø½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥°¦ÎÓ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÆîÇ«9·î20Æü¡ÛÃæ¹ñ¹­À¾¥Á¥ï¥óÂ²¼«¼£¶èÆîÇ«»Ô¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂè22²óÃæ¹ñASEAN¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ËÇîÍ÷²ñ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÄ´Íý¤µ¤ì¤¿¡ÖÌø½£Íæ螄Ê´¡Ê¥¿¥Ë¥·¥Ó¡¼¥Õ¥ó¡Ë¡×¤¬¹ñÆâ³°¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£Ìø½£¥¿¥Ë¥·¥Ó¡¼¥Õ¥ó¤ÏÆ±¼«¼£¶èÅÁÅý¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë¾®µÉ¡Ê·Ú¿©¡Ë¤Ç¡¢À©ºîµ»½Ñ¤Ï