【ニューヨーク＝小林泰裕】１７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２６０・４２ドル高の４万６０１８・３２ドルだった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が１７日、０・２５％の利下げを決めたことが好感された。１７日の取引で、ダウ平均株価は一時、前日終値から５００ドル超上昇し、４万６２６１・９５ドルまで上昇した。１１日に記録した取引時間中の最高値（４万６１３７・２０ドル）を約