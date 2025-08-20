　市川團十郎デイリースポーツ

市川團十郎の弟子、7月末をもって廃業していた 実父がSNSで公表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 歌舞伎俳優の市川米十郎が7月末をもって廃業していたことが分かった
  • 実父の市川新十郎が8月20日にInstagramで、米十郎からの報告文を掲載
  • 米十郎は2001年生まれで、2017年に市川海老蔵（現・團十郎）に入門した
