市川團十郎の弟子、7月末をもって廃業していた 実父がSNSで公表 市川團十郎 エンタメ・芸能ニュース デイリースポーツ 市川團十郎の弟子、7月末をもって廃業していた 実父がSNSで公表 2025年8月20日 21時23分 ざっくり言うと 歌舞伎俳優の市川米十郎が7月末をもって廃業していたことが分かった 実父の市川新十郎が8月20日にInstagramで、米十郎からの報告文を掲載 米十郎は2001年生まれで、2017年に市川海老蔵（現・團十郎）に入門した