広島への原爆投下から80年を迎えた2025年8月6日、広島市の平和公園で行われた平和記念式典中の、石破茂首相の「居眠り疑惑」がSNSで注目を集めている。林芳正官房長官は7日の会見で疑惑を否定した。「国会の居眠りまではまだ許せた。今回はダメでしょ」6日に行われた平和記念式典には、被爆者や遺族らに加え、過去最多となる120の国と地域の大使を含むおよそ5万5000人が参列した。SNSで波紋を広げているのは、石破氏による式典中の