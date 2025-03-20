堂安律は3年前のW杯が決まる一戦で落選していた森保一監督率いる日本代表は3月20日、ホーム・埼玉スタジアムで行われる北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選バーレーン戦で史上最速の本大会出場権を狙う。勝てば無条件で“北中米切符”を獲得できる一戦。背番号10のMF堂安律は特別な思いを抱えて臨む。3年前、歓喜に沸いた敵地オーストラリア。2022年3月24日、同国と対戦したカタールW杯切符が懸かったアジア最終予選戦