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「サイゼ、元の味に戻して」掟ポルシェの投稿が波紋 背景にメニュー改変

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • サイゼリヤに対し、「ロマンポルシェ。」の掟ポルシェがXでダメ出しをした
  • 「元の味に戻してほしい」とし、同様の不満の声はSNS上で増えているという
  • 背景として挙げられるのは、度重なる「メニューの改変」だと筆者
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