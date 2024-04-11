ドジャース大谷翔平投手（２９）の元通訳・水原一平氏（３９）が、大谷の銀行口座を不正に操作して送金した疑惑について、韓国メディアも驚きをもって報じた。発端は１０日（日本時間１１日）の米ニューヨーク・タイムズ紙で「検察当局は水原氏が大谷の銀行口座の設定を変更し、大谷が取引に関する通知や確認を受け取らないようにすることができたとの証拠をつかんだと考えている」などと伝え、水原氏側が「罪状を認める方向