川で遊んでいた愛犬がワニに襲われ、躊躇せず救出に向かった飼い主の男性はワニの背中に飛び乗り、ワニの口をこじ開けて愛犬を救い出した。犬も飼い主も大ケガをしたものの、命に別状はなかった。素手でワニの口をこじ開けるという荒業を披露した男性は、若い頃から重量挙げの選手として活躍していたそうで、現在も続けているトレーニングのおかげでワニに立ち向かうことができたという。米ニュースメディア『Fox News』などが伝え