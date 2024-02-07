日本テレビが旧本社跡地（千代田区二番町）に超高層ビルを建築しようとしている。ジャーナリストの浅井秀樹さんは「日テレ側は千代田区や区議らと共に、ビル高を60m→80mへ上げようと必死ですが、住民からは『説明が不十分だ』との声があがっている。日テレは60mでは広場づくりなどの地域貢献を十分にできないと強調しているが、都市計画の専門家は可能との見解を示している。また、計画推進派とみられる区議らが別件で逮捕された