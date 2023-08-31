【FLASHの報道について】という動画を8月22日、自身のYouTubeチャンネルに投稿してからというもの、“雲隠れ状態”が続いている加護亜依。そんな彼女に、“救いの手”が差し伸べられたようだが……。本誌は8月21日、加護と現役暴力団幹部の、韓国カジノ旅行について報じた。7月31日、韓国のホテルで友人女性と休日を楽しむ様子を、加護はInstagramに投稿。しかし、この韓国旅行の裏側を、関係者は本誌にこう語っている。「加護さ