元雨上がり決死隊の宮迫博之（53歳）が、8月23日に自身のYouTubeチャンネルを更新。元モーニング娘。でタレント・加護亜依の騒動について自らの経験に触れつつ、「謝る必要ないと思う」と語った。動画の冒頭で、宮迫が「加護ちゃんの報道と記事を見て、加護ちゃんの動画の方も見させてもらったんですけど、いや本当にね、僕、まず謝る必要ないと思うんですよ」と話し、宮迫自身もかつて中学の同級生と2人で行っていたクラブのトイ