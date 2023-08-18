バラエティでは、歯に衣着せぬワードを繰り出し、ひな壇芸人を圧倒する速度で番組をびしばし転がす。モデルでありタレントの藤田ニコルが結婚した。いったい、誰と？ ジュノン出身の俳優・稲葉友とである。彼もまた藤田に負けないくらい“言葉”を持った人なのである。「イケメンと映画」をこよなく愛する筆者・加賀谷健が、“純度100%”俳優・稲葉友の魅力を解説する。◆特別な日取りに結婚報告日頃からあまり芸能ネタは追