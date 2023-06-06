◆日本生命セ・パ交流戦ロッテ―ヤクルト（６日・ＺＯＺＯマリン）女子スキージャンプで１８年平昌冬季五輪銅メダルの高梨沙羅（２６）＝クラレ＝が、ファーストピッチセレモニーに参加し、始球式を行った。ロッテのオフィシャルスポンサーのメルセデス・ベンツ日本株式会社の冠協賛試合「ＭＥＲＣＥＤＥＳ‐ＥＱＮＩＧＨＴＧＡＭＥ」とあってベンツの高級車に乗ってグラウンド入りした高梨。大きな拍手を受けて背番号「