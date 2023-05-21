【パリ＝三井美奈】イタリア政府は２０日、広島市で先進７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）に出席していたメローニ伊首相が予定を切り上げ、イタリアに帰国すると発表した。伊北部で起きた洪水被害で、対策にあたるためとしている。伊ＡＮＳＡ通信によると、洪水は大雨により、北部エミリア・ロマーニャ州で発生。１４人が死亡し、約３万６千人が避難を迫られている。