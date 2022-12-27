来春での終了が発表された、日本テレビの朝の情報番組「スッキリ」と「バゲット」。後継番組はどうなるのか？MCは誰か？という問題に、意外な案が浮上したという。＊＊＊【写真】豊富な人材が自慢!? 日テレ「女子アナ」名鑑。若手からベテランまでデイリー新潮は「日テレ『スッキリ』『バゲット』が打ち切られることになったホントの理由」（11月11日配信）の中で、日テレ関係者の言葉として後継番組を以下のように報じ
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