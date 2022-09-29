婚活はタイミングが大事なので、対象外なお相手とは早めに距離を置きたいところ。先に失敗例を知っておけば、すぐに対策できるかもしれません。今回は、「上から目線な残念婚活男性」にまつわる話から1つ、「距離感がおかしい男性」のエピソードをご紹介します。ダメ男かどうか見極める参考にしてみてください！付き合う前から彼氏気どり「2回目のデートから距離感がおかしくなって、恋人同士のようなラブラブなLINEが届くようにな