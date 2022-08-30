【AFP＝時事】ロシア国防省は29日、極東を管轄する東部軍管区で予定する大規模合同軍事演習「ボストーク（Vostok）2022」の参加国兵士らが同日までに到着したと発表した。演習は9月1〜7日に実施。中国やベラルーシ、インド、モンゴル、シリアなどが参加する。ロシア東部の複数の演習場のほか、オホーツク海（Sea of Okhotsk）と日本海（Sea of Japan）で行われる。国防省によると、各国の兵士計5万人以上と、航空機140機、艦艇