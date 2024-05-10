SNSで拡散された海上自衛隊の護衛艦の動画が、実際にドローンで撮影された可能性が高いと分析されたことについて、木原防衛大臣は「極めて深刻に受け止めている」と述べ、基地の警備を強化する方針を示しました。【写真を見る】護衛艦「いずもドローン撮影動画木原防衛大臣「極めて深刻」 基地警備強化の方針示すこの動画は、神奈川県海上自衛隊横須賀基地に停泊している護衛艦「いずも」を上空からドローンで撮影し