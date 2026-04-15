初対面の人たちと飲む機会が多いこの時期ですが、いきなり普段のペースで飲んでしまうと、この先やりにくくなることもありそうです。そこで今回は、10代から20代の独身男性165名に聞いたアンケートを参考に「初飲み会で『わ、コイツどんだけ酒好きなんだよ！』と男子をドン引きさせる振る舞い９パターン」をご紹介します。【１】「何、飲んじゃおっかなー」と、誰かと話すよりもお酒を選んでいる時間のほうが長い「その子から話し