´ØÀ¾¤ËËÜ³Ê¿Ê½Ð¡ª¹âµé¤¿¤Þ¤´¥Ð¥¤¥¥ó¥°¸¸¤ÎÍñ²°¤µ¤ó¤¬1/5¤«¤éÂçºå¤òÃæ¿´¤Ë½Ð¸½³«»Ï¡ª
ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç100¼ïÎà°Ê¾å¤Î»º¤ß¤¿¤Æ¤¿¤Þ¤´¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¡£6¸ÄÆþ¤ê¤Î¶õ¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¼«Í³¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¿¤Þ¤´¤Î¥Ð¥¤¥¥ó¥°ºÅ»ö¡Ö¸¸¤ÎÍñ²°¤µ¤ó¡×¤¬´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÅ¸³«¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤´¤Ï¤É¤ì¤Ç¤â6¸Ä¤Ç1,000±ß¡£À¸»º¼Ô»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜ¤¿¤Þ¤´¤«¤±¤´¤Ï¤ó¸¦µæ½ê¡ÎÊ¸µþ¶è:ÂåÉ½Íý»ö ¾åÌîµ®»Ë¡Ï¤¬±¿±Ä¡£
¡Ú½Ð¸½Í½Äê¡Û¡¦1·î5Æü¡Ê·î¡Ë～12Æü¡Ê·î¡Ë¶áÅ´°¤ÇÜÌî±Ø ÃÏ²¼Åì²þ»¥³° ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë～20Æü¡Ê²Ð¡Ë¿À¸Í¥Þ¥ë¥¤¡¦1·î26Æü¡Ê·î¡Ë～2·î1Æü¡ÊÆü¡Ëµþ¶¶±Ø¡¦2·î9Æü¡Ê·î¡Ë～15Æü¡ÊÆü¡Ë¶áÅ´¤Ê¤ó¤Ð±Ø¡¦2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë～23Æü¡Ê·î¡ËÆî³¤¤Ê¤ó¤Ð±Ø2³¬ ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥³ー¥Êー¡¦2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～3·î4Æü¡Ê¿å¡ËJRÂçºå±Ø ¥¨¥¥Þ¥ë¥¢¥é¥âー¥ÉÂçºåÃæ±û¸ý¡¦3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～17Æü¡Ê²Ð¡ËJRµþÅÔ±Ø µþÅÔ¥Ý¥ë¥¿ À¾¥¨¥ê¥¢ Ãæ±ûÄÌ¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡¦3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë～24Æü¡Ê²Ð¡ËAKOMEYA ¥ë¥¯¥¢ÂçºåÅ¹¡¦3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë～31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ê¤ó¤Ð¥Þ¥ë¥¤¡¦4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～13Æü¡Ê·î¡ËÅ·²¦»û¥ß¥ª ËÜ´Û1³¬ ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢
¤¿¤Þ¤´¤«¤±¤´¤Ï¤óº×¤êÎòÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¿¤Þ¤´¤ä¡¢1¸Ä888±ß¤ÎºÇ¹âµé¤¿¤Þ¤´¤¬ÊÂ¤ÖÆü¤â¡£ËèÆü»º¤ß¤¿¤Æ¤Î¤¿¤Þ¤´¤¬»ºÃÏÄ¾Á÷¤ÇÅ¹Æ¬¤ËÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¤¿¤Þ¤´¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤ËËÜÅö¤Ë¹ç¤¦¾ßÌý¤ä¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¾¦ÉÊ¤ò¸·Áª¤·¤Æ¿ô10¼ïÎà¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£²«¶âÈæ¤ä¥ª¥¹¥¹¥á¤Îºî¤êÊý¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÅ¹°÷¤µ¤ó¤ËÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüËÜ¤¿¤Þ¤´¤«¤±¤´¤Ï¤ó¸¦µæ½ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×https://japantkg.theshop.jp¸ø¼°Xhttps://twitter.com/jtkgl2¸ø¼°Instagramhttps://www.instagram.com/japantkg.labo¸ø¼°Facebookhttps://www.facebook.com/tamakenjapan¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥Èhttps://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=151prqgo