5G・EV・量子技術が牽引──拡大するオシロスコープ市場、2031年には21.87億ドルへ
オシロスコープとは何か――波形可視化の中核を担う測定器
オシロスコープは、電圧信号の時間変化を視覚化するための電子計測機器である。アナログ・デジタルを問わず、電気・電子信号の波形をリアルタイムに観測・記録することができ、電気設計・製造から通信、航空宇宙、医療、さらには自動車やIoTに至るまで、あらゆる分野の試験・評価工程において不可欠な存在となっている。特に近年は、5G通信、高速デジタル信号、電動化・自動運転技術の進展とともに、より高帯域・高分解能なオシロスコープへの需要が拡大しており、その役割は「見えない電気現象を視える化する」エンジニアリングの要といっても過言ではない。設計開発と品質保証の現場では、オシロスコープは単なる測定器ではなく、製品価値と信頼性を左右する戦略的ツールとなっている。
安定成長を続ける市場――CAGR6.4%、2031年には21.87億ドル規模へ
LP Informationの最新レポート「世界オシロスコープ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/462057/oscilloscopes）によると、グローバルのオシロスコープ市場は2025年から2031年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.4%で拡大を続け、2031年には21.87億米ドルの市場規模に達すると見込まれている。この安定成長の背景には、エレクトロニクス産業の高度化、EV化の加速、そして高精度・高周波信号の測定ニーズの多様化がある。また、研究機関や教育機関においても、次世代技術の探求やSTEM教育の深化に伴い、オシロスコープの導入が拡大している。特にアジア太平洋地域においては、新興市場におけるインフラ投資や製造業の高度化が市場成長を強力に後押ししている。
図. オシロスコープ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335773&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335773&id=bodyimage2】
図. 世界のオシロスコープ市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
グローバルトップ企業の競争構造――上位10社で市場の6割を掌握
オシロスコープ市場は、高度な技術力と製品開発力を背景に、トッププレイヤーによる寡占構造が顕著である。2024年時点でKeysight、Tektronix、Hantek、Teledyne LeCroy、Rohde & Schwarz、Yokogawa、SIGLENT、RIGOL、GW Instek、OWONといった主要企業が市場の約62.0%のシェアを占めている。これらの企業は、帯域幅、サンプリングレート、プローブの多様性、ソフトウェア連携といった複数の技術指標で激しく競争しつつ、それぞれのターゲットセグメント（高価格帯・研究開発用途／中価格帯・教育用途／エントリーモデルなど）を巧みに棲み分けている。近年ではAI解析やクラウド接続、モジュール化といった“スマート計測”の流れを捉え、製品付加価値を高める動きが加速している。
市場拡張の可能性と新たな用途――次世代の測定インフラへ
オシロスコープ市場の今後を展望すると、単なる「波形観測機器」から「システム統合型の信号解析プラットフォーム」への進化が鍵を握る。EVの急速充電技術、ミリ波通信、量子コンピューティング、ロボティクスなど、極めて高速かつ複雑な信号環境への対応が求められるなかで、オシロスコープにはリアルタイム処理性能とユーザビリティの両立が求められている。また、教育・中小製造業向けには低価格・簡易操作型モデルの普及も進んでおり、裾野の拡大が市場にさらなる厚みをもたらしている。精密・高速・多機能という三位一体の価値が、技術革新とともに社会インフラの一部へと昇華しつつある現在、オシロスコープはあらゆる技術産業の成長を支える「未来を測る装置」として、ますますその存在感を増していくであろう。
オシロスコープは、電圧信号の時間変化を視覚化するための電子計測機器である。アナログ・デジタルを問わず、電気・電子信号の波形をリアルタイムに観測・記録することができ、電気設計・製造から通信、航空宇宙、医療、さらには自動車やIoTに至るまで、あらゆる分野の試験・評価工程において不可欠な存在となっている。特に近年は、5G通信、高速デジタル信号、電動化・自動運転技術の進展とともに、より高帯域・高分解能なオシロスコープへの需要が拡大しており、その役割は「見えない電気現象を視える化する」エンジニアリングの要といっても過言ではない。設計開発と品質保証の現場では、オシロスコープは単なる測定器ではなく、製品価値と信頼性を左右する戦略的ツールとなっている。
安定成長を続ける市場――CAGR6.4%、2031年には21.87億ドル規模へ
LP Informationの最新レポート「世界オシロスコープ市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/462057/oscilloscopes）によると、グローバルのオシロスコープ市場は2025年から2031年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.4%で拡大を続け、2031年には21.87億米ドルの市場規模に達すると見込まれている。この安定成長の背景には、エレクトロニクス産業の高度化、EV化の加速、そして高精度・高周波信号の測定ニーズの多様化がある。また、研究機関や教育機関においても、次世代技術の探求やSTEM教育の深化に伴い、オシロスコープの導入が拡大している。特にアジア太平洋地域においては、新興市場におけるインフラ投資や製造業の高度化が市場成長を強力に後押ししている。
図. オシロスコープ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335773&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335773&id=bodyimage2】
図. 世界のオシロスコープ市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
グローバルトップ企業の競争構造――上位10社で市場の6割を掌握
オシロスコープ市場は、高度な技術力と製品開発力を背景に、トッププレイヤーによる寡占構造が顕著である。2024年時点でKeysight、Tektronix、Hantek、Teledyne LeCroy、Rohde & Schwarz、Yokogawa、SIGLENT、RIGOL、GW Instek、OWONといった主要企業が市場の約62.0%のシェアを占めている。これらの企業は、帯域幅、サンプリングレート、プローブの多様性、ソフトウェア連携といった複数の技術指標で激しく競争しつつ、それぞれのターゲットセグメント（高価格帯・研究開発用途／中価格帯・教育用途／エントリーモデルなど）を巧みに棲み分けている。近年ではAI解析やクラウド接続、モジュール化といった“スマート計測”の流れを捉え、製品付加価値を高める動きが加速している。
市場拡張の可能性と新たな用途――次世代の測定インフラへ
オシロスコープ市場の今後を展望すると、単なる「波形観測機器」から「システム統合型の信号解析プラットフォーム」への進化が鍵を握る。EVの急速充電技術、ミリ波通信、量子コンピューティング、ロボティクスなど、極めて高速かつ複雑な信号環境への対応が求められるなかで、オシロスコープにはリアルタイム処理性能とユーザビリティの両立が求められている。また、教育・中小製造業向けには低価格・簡易操作型モデルの普及も進んでおり、裾野の拡大が市場にさらなる厚みをもたらしている。精密・高速・多機能という三位一体の価値が、技術革新とともに社会インフラの一部へと昇華しつつある現在、オシロスコープはあらゆる技術産業の成長を支える「未来を測る装置」として、ますますその存在感を増していくであろう。